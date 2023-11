Presidente Lula lamenta morte de médico da hanseníase que atuou no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O presidente Lula publicou na rede social X, antigo Twitter, uma nota lamentando a morte do Dr. William John Woods, conhecido como médico da hanseníase, que atuou por décadas no Acre.

Lula destacou a atuação do médico no combate à doença entre a população seringueira e ribeirinha. Disse ainda que o médico, conhecido no estado como Dr. Guilherme, é uma inspiração.

“William John Woods foi missionário da igreja batista e médico que atuou no Acre e no Amazonas. Dr. Guilherme, como era chamado, também era conhecido como “médico da hanseníase” nas décadas de 1970 e 1980, quando os acometidos pela doença eram estigmatizados no país. Atuou nas cidades, em seringais e territórios indígenas, levando o amparo a quem precisava de atendimento médico. Com tristeza recebi a notícia de sua morte. Aos familiares, meus sentimentos. Aos médicos que tem nele uma inspiração, que fiquem os bons ensinamentos do Dr. Guilherme”, escreveu o presidente.