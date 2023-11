Prefeitura de Porto Walter nega esquema em licitações e diz confiar na Polícia Federal

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Após a Polícia Federal cumprir mandado de busca e apreensão na casa do prefeito de Porto Walter, César Andrade, nesta terça-feira, 7, na Operação Resquícios, a prefeitura do município se manifestou sobre o assunto, por meio de Nota.

A gestão diz que confia no sistema de justiça e no trabalho investigativo e reitera o compromisso com a legalidade. A Nota cita que a administração municipal colaborou com as autoridades policiais, respondendo prontamente todos os ofícios precedentes, prestando esclarecimentos detalhados e atendendo com prontidão as solicitações requeridas, em trabalho de colaboração com o órgão investigativo.

A prefeitura nega ilicitudes com relação às normas atinentes aos processos licitatórios.

A Operação da PF investiga um esquema composto por um núcleo político, integrado por agentes públicos, que direcionavam e favoreciam certas empresas em licitações ocorridas em Porto Walter e um núcleo empresarial, que superfaturava o objeto das licitações e operava a lavagem do dinheiro, remetendo parte dos valores aos agentes públicos envolvidos.

Veja a nota da prefeitura de Porto Walter:

A Prefeitura Municipal de Porto Walter – Acre, por meio do Gabinete do Prefeito, vem a público, apresentar esclarecimentos acerca dos recentes acontecimentos divulgados pela imprensa, relativos à realização da Operação Resquícios, conduzida pela Polícia Federal.

É de suma importância ressaltar que a administração municipal colaborou de forma íntegra e incondicional com as autoridades policiais, respondendo prontamente todos os ofícios precedentes, prestando esclarecimentos detalhados e atendendo com prontidão as solicitações requeridas, em um contínuo trabalho de colaboração com o órgão investigativo.

Enfatizamos que a atual gestão continuará disponibilizando todos os recursos necessários e colaborando de maneira diligente com o trabalho persecutório realizado. Na mesma senda, reiteramos o nosso compromisso com a legalidade, bem como com todos as normas atinentes aos processos licitatórios, de modo a dar continuidade ao exímio trabalho realizado em favor do povo e do progresso do Município de Porto Walter – Acre.

Certos de que o trabalho desempenhado pela autoridade policial esclarecerá os fatos levantados, depositamos nossa confiança no sistema de justiça e no trabalho investigativo, ao passo que reiteramos nosso compromisso com a legalidade.

Prefeitura de Porto Walter