Prefeito de Porto Walter é alvo de operação da PF que apura fraude em licitação

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 7, a Operação Resquícios, que investiga esquema de fraude em licitação, lavagem de capitais e organização criminosa ocorridas nos municípios de Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Rio Branco, no Acre.

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, é apontado como um dos alvos de busca e apreensão em casa. A assessoria de comunicação do município informou que ele foi apenas ouvido. O esquema era composto por um núcleo político, integrado por agentes públicos que direcionavam e favoreciam certas empresas em licitações ocorridas em Porto Walter e um núcleo empresarial, que superfaturava o objeto das licitações e operava a lavagem do dinheiro, remetendo parte dos valores aos agentes públicos envolvidos.

A Operação, que contou com aproximadamente 40 Policiais Federais, para cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão nas cidades de Cruzeiro do Sul/AC, Rio Branco/AC e Pau dos Ferros/RN, expedidos pela Vara Única da Justiça Federal da Subseção de Cruzeiro do Sul.

Os investigados poderão responder pelos crimes de fraude à licitação, nos termos do artigo 337-L, do Código Penal, além dos crimes de Lavagem de Capitais, previsto no art. 1° da Lei 9.613/1998 e Organização Criminosa, previsto no art. 2° da Lei 12.850/2013.

O nome da operação (Resquícios) é uma referência aos indícios de cometimento de delitos que foram encontrados em outras investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul.