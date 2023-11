Jefferson Dourado diz que saiu da TV Acre por questões financeiras e revela estar solteiro

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Programa da Jô dessa segunda-feira, 6, recebeu o jornalista Jefferson Dourado, que soma 30 anos de profissão no Acre, e relembrou momentos marcantes vivenciados na TV Acre, além de revelar as razões que o levou à saída da emissora Global.

Dourado contou que foi convidado para trabalhar como diagramador no início da carreira, ganhando projeção profissional na TV Acre. “Com seis meses eu estava fechando capa no Jornal a Gazeta. Trabalhei com excelentes profissionais. Depois, a Socorro Camelo me convidou para a TV Acre, concorri na época com o senador Alan Rick e fui escolhido”, comentou.

O profissional, que atua no governo do Acre, disse que deixou a emissora Global no Acre por questões de realinhamento financeiro. “A emissora precisou fazer cortes, nunca tive nenhum problema com a direção, foram ajustes financeiros. Há 8 anos, antes de sair, eu participei do processo de realinhamento financeiro da emissora, foi tudo tranquilo, mas, o dia da rescisão não foi fácil”, ressaltou.

Jeferson relembrou grandes momentos vivenciados na TV Acre, como a repercussão nacional de assuntos polêmicos acreanos. “Quando o assunto repercute nacionalmente, gera impacto. A primeira grande notícia foi o Esquadrão da Morte, nos anos 90, além da questão do tempo e assuntos rotineiros”, explicou.

O jornalista avaliou que entre os momentos marcantes na emissora, estão a participação da cobertura da Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016, ambas no Brasil. “A Copa do Mundo foi dividida em muitas sedes, lá tinha toda uma instrução de Copa do Mundo. Na Olimpíada, os jogos eram menores, mas não deixa de estar no currículo de ter participado de dois grandes eventos do mundo”.

Já em relação à reportagem mais delicada abordada nacionalmente, ele citou a matéria veiculada no Fantástico abordando a rota do tráfico na região de fronteira em 2019. “As facções querem ter o controle da região e a fronteira é um ponto estratégico das organizações criminosas. Passei 15 dias produzindo, indo na fronteira, ouvindo especialistas, depois passei mais 15 dias participando da edição em São Paulo”, declarou.

Na parte final da entrevista, Dourado elogiou o governo e deu nota 9 ao governador Gladson Cameli. “Ninguém é excelência. A equipe de comunicação do governo é top. Então, a secretaria de comunicação consegue abastecer todos os veículos. A parte de marketing a gente tem que vender o governo, já o governador Gladson é o marketing puro, ele é de dançar, chegar e conversar com os manifestantes”, conta.

O profissional também revelou que está solteiro e deixou claro que não tem preferência por perfil específico de mulheres. “Estou solteiro. E não tenho perfil, quando há paixão, as coisas acontecem naturalmente. Às vezes a pessoa é super gente boa, mas, não decola. Fui casado com Janaína e tive dois filhos. Família é tudo pra mim”, encerrou.

Assista ao Podcast: