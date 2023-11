Com anúncio “em cima da hora”, só 93 alunos usaram gratuidade no ônibus ao Enem

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Rio Branco (RBTrans) anunciou nesta terça-feira, 7, que menos de 100 estudantes usaram a gratuidade no transporte coletivo no último domingo para realizar as provas do Enem 2023.

Conforme a autarquia, apenas 93 inscritos usufruíram do transporte gratuito. A pouca adesão é apontada pelo fato do anúncio por parte do governo de que bancaria o custo da passagem de ônibus para os estudantes ter sido feito já no final da tarde de sexta-feira. Como é necessário entregar uma cópia a inscrição no exame ao motorista, muitos alunos não conseguiram levar o documento.

No próximo domingo, 12, data do segundo domingo de provas do Enem, a gratuidade continua à disposição dos estudantes das escolas públicas estaduais.

Somente na capital acreana, mais de 15 mil pessoas se inscreveram no Enem deste ano.