Acusado de matar a esposa a terçadada e ferir amigo é preso em Rodrigues Alves

Jair Souza Teixeira, acusado de matar a esposa Luciana Silva de Azevedo, 32 anos, nessa segunda-feira, 6, em Rodrigues Alves, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na manhã desta terça, 7.

“Ele estava em uma área de mata e iria retornar para a casa da vítima. Fizemos diligências ininterruptas e o prendemos às 5 horas da manhã em flagrante. O caso será encaminhado para a justiça de Rodrigues Alves”, contou o delegado de Polícia Civil, Marcílio Laurentino.

O delegado conta que o acusado chamou um amigo para dormir na casa dele. De manhã, tentou matar o homem, não conseguiu e matou a mulher com uma terçadada no pescoço. O homem ferido está internado no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

“Ele disse que esse amigo era ex da esposa dele. Também diz que ela queria matá-lo. Mas ele bebe e usa drogas e pode ter alucinações sobre isso”, contou o delegado.

O caso aconteceu na comunidade São Gerônimo, na zona rural do município de Rodrigues Alves. Luciana deixou 4 filhos.