Acadêmicos da Uninorte fazem ação social e levam atendimento à moradores da Judia

Na manhã desta terça-feira, 7, na associação de moradores no ramal da Judia, em Rio Branco, ocorreu a ação social “Saúde na comunidade”, cujo objetivo é prestar atendimento coletivo às pessoas que habitam na região, realizando consultas médicas periódicas.

A ação foi encabeçada pela Doutora Santa Luzia em parceria com a Unidade Básica de Saúde Francisco Ramos e contou com a presença de 13 alunos do 8° período do curso de Medicina do Centro Universitário Uninorte.

Representando os estudantes, a acadêmica de medicina Luana Machado expressou o seu sentimento e o da turma sobre a imensurável satisfação de atender aquelas pessoas que ali esperavam pelo atendimento médico. Segundo Luana, a Medicina não é sinônimo de dinheiro e nem de locupletação própria, ela é sobretudo e acima de tudo um gesto prático de colaborar e salvar vidas. “Muitas e na maioria das vezes estão à margem apenas esperando por parte das autoridades responsáveis um gesto humano, altruísta e filantrópico dessa natureza”, comentou.

A atitude filantrópica dos acadêmicos iniciou às 7h e encerrou às 10h, culminando no atendimento de 60 pessoas entre crianças, jovens, adultos e idosos.