União Brasil, PL e Republicanos não aceitam candidatos apoiados pelo PT e PCdoB

Nem ao centro, muito menos à esquerda. O União Brasil (Alan Rick) , Partido Liberal (Márcio Bittar) e Republicanos (Roberto Duarte) não aceitam, sob hipótese alguma, discutir qualquer aliança política para as eleições municipais em que estejam presentes na mesa de negociação o PT, PC do B ou qualquer partido de esquerda. É provável que não apoiem o mesmo candidato a prefeito nos municípios do interior, mas, com certeza e, obrigatoriamente, terá que ser de “direita”.

Na capital, por exemplo, os dois nomes mais prováveis para uma aliança será o de Alysson Bestene ou o prefeito Tião Bocalom, ambos do PROGRESSISTA (ainda). A tentativa do MDB de dialogar com o União Brasil esbarrou na proximidade dos cabeças brancas com o PT e PCdoB. Por outro lado, o MDB responde que os compromissos para 2026 com Alan Rick ou mesmo o governador Gladson Cameli passam pelas eleições de 2024.

“Sou de direita. Só de direita, esse negócio de centro não é comigo”. (senador Alan Rick)

. Marcus Alexandre, Jéssica Sales e Leila Galvão são os principais nomes do MDB nas próximas eleições;

. E, com essas cartas, o MDB pretende criar as condições para as alianças de 2024 e 2026.

. Quanto ao PROGRESSISTA, o destino do prefeito Tião Bocalom já está selado.

. Mudando de assunto, a Secretaria de Educação tem apresentado muitas pautas positivas ao governador Gladson Cameli.

. Se existem problemas pontuais, como o nome já diz: são pontuais!

. O vereador Antônio Moraes (PSB) não é de discurso, mas de trabalho em suas bases eleitorais.

. A propósito, dificilmente Antônio Morais permanece no PSB.

. Na verdade, quando a janela eleitoral for aberta a maioria dos vereadores deverá trocar de partido.

. O problema de alguns deputados da direita é que só veem os erros da esquerda; nunca olham para o próprio umbigo.

. Até olham, mas…

. Outro problema sério da política é a esquerda aloprada, desmiolada e irresponsável.

. Tem jabuti na forquilha!

. Mataram meia dúzia de uma vez só no Taquari; Rio Branco já não é mais a mesma cidade pacata de outrora.

. Como diz o Rei Roberto Carlos:

. “Velhos tempos/ Belos dias…

. A BR-317 para Brasiléia está excelente comparada às mesmas condições do ano passado.

. Com dinheiro é outra coisa; faz o “L”.

. Em 2026 o presidente Lula terá influência nas eleições majoritárias?

. O tempo dirá!

. Bom dia!