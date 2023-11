Suspeito de participar de chacina é preso com arma de fogo em Rio Branco  

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma ação dos Policiais Militares do GIRO do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão do membro do Bonde dos 13, Tony da Costa Matos, de 35 anos, na tarde desta segunda-feira, 6.

Ele é suspeito de ter participado da chacina ocorrida na noite da última desta sexta-feira, 3, dentro de uma residência no bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco. A prisão do suspeito aconteceu em uma residência na mesma travessa onde aconteceram as mortes.

A Polícia Militar recebeu a denúncia de que numa residência da Travessa Morada do Sol estava um dos envolvidos na troca de tiros entre as organizações criminosas Bonde dos 13 (B13) e Comando Vermelho (CV), que resultou nas mortes de seis pessoas e uma ferida com um tiro na boca.

A guarnição do GIRO se deslocou até a casa, fizeram um cerco e quando bateram palma, Tony da Costa abriu a janela e se entregou aos policiais. O criminoso informou possuir uma arma de fogo e autorizou a entrada dos militares na residência.

Debaixo do colchão de Tony foi encontrada uma espingarda calibre 12 com quatro cartuchos intactos.

Ele relatou aos policiais que encontrou a arma de fogo jogada no quintal da sua casa e guardou. Disse ainda que o corte que estava na sua perna ocorreu quando correu para não ser ferido com um tiro durante a troca de tiros.

Entenda o caso

Seis pessoas foram mortas a tiros e uma pessoa identificada como José Weverton Nascimento Rosa, 18 anos, ficou ferida com um projétil na boca na noite da última sexta-feira, 3, dentro de uma residência situada na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari.

Segundo a polícia, membros de uma organização criminosa rival (CV) estavam reunidos na casa, planejando tomar o território na facção que domina a região (B13). Membros da facção Bonde dos 13, descobriram a trama, chegaram em uma caminhonete modelo Frontier de cor branca, e invadiram a residência, onde efetuaram vários tiros.