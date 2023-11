Ney Amorim deve assumir Secretaria Adjunta de Esportes após saída de Carlão

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O ex-deputado estadual e atual presidente do Podemos, Ney Amorim, vem sendo cogitado para assumir o cargo do ex-atleta Carlão Gouvêa, na Secretaria Adjunta de Esportes do governo do Acre. A informação foi confirmada pelo secretário de governo, Alysson Bestene, que afirmou que “está tudo encaminhado”.

Os rumores começaram a ganhar força no cenário político após Carlão entregar sua carta de demissão ao governador Gladson Cameli ainda nesta segunda-feira, 6.

Candidato na mesma chapa do governo nas eleições de 2022 e com experiência junto a militância jovem, Amorim deverá ter tratativas mais avançadas com o governador Gladson Cameli sobre o assunto.