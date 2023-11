Mulher é morta pelo próprio marido com terçadada no pescoço no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Durante o final de semana e esta segunda-feira ,6, um feminicídio e uma tentativa de feminicídio foram registrados em Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, no Vale do Juruá.

Luciana Silva de Azevedo, 32 anos, foi morta com uma terçadada no pescoço nesta segunda-feira, 6, na comunidade São Gerônimo, na zona rural do município de Rodrigues Alves, pelo próprio marido, identificado como Jair.

Luciana deixou 4 filhos. O homem se evadiu por um matagal e está sendo procurado.

“Há informação de que o marido dela é usuário de drogas e de bebida alcoólica. Uma pessoa que tentou interferir foi ferida e levada para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul. O acusado fugiu, ouvimos testemunhas no local e vamos dar prosseguimento ao inquérito”, contou o delegado de Polícia Civil, Marcílio Laurentino, que foi até o local com equipes da Polícia Militar, Serviço Móvel de Urgência (Samu) e Instituto Médico Legal (IML).

De domingo para esta segunda, 6, um homem tentou matar a esposa a facadas na comunidade Valparaíso, zona rural de Cruzeiro do Sul. A vítima relatou à Polícia Militar que se desentendeu com seu esposo em uma festa local e que ele a esfaqueou. O homem não foi preso e a mulher recebeu atendimento médico e está fora de perigo.

Outros casos policiais

Outras ocorrências policiais foram registradas em Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Juruá nesse final de semana prolongando.

Na madrugada desta segunda-feira, 6, a loja Pink Bijux, na região central de Cruzeiro do Sul, foi arrombada. Os criminosos quebraram o vidro da loja e invadiram o estabelecimento comercial, roubando vários produtos.

“O impacto é quando a gente chega e vê a situação da loja. O sentimento é de desânimo, revolta, ódio e tristeza”, desabafou a vendedora Edynavia Alencar.

Na manhã desta segunda-feira, 6, na Comunidade Torre da Lua, zona rural de Rodrigues Alves, as forças de segurança prenderam A. R. C. B , 21 anos, e J. B. F. J, 24 anos, com uma Pistola Glock Cal. 380, duas munições e dois celulares.

Durante ação na zona rural do município, por meio da Operação Hórus, as equipes avistaram um indivíduo com volume na cintura e perceberam ser uma arma de fogo.

Quando o indivíduo percebeu que seria abordado, empreendeu fuga, sendo interceptado pelos policiais. Como o local é conhecido por ser utilizado como rota do narcotráfico, foi dada voz de prisão e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia da Polícia Federal em Cruzeiro do Sul.

No sábado, 4, a Polícia Militar e equipes do Grupo Especial de Fronteira prenderam um foragido da justiça e um homem traficando drogas em uma casa no município de Rodrigues Alves. Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.