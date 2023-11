Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O gabarito oficial do Enem 2023 só será divulgado após a realização da segunda prova, que acontece no próximo domingo (12), mas a Folha preparou, em parceria com Objetivo, uma correção extraoficial das provas de linguagens e ciências humanas, que acontecerem neste domingo (5).

A prova deste ano, a primeira sob o comando do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi elogiada por educadores.

Depois de três anos, o Enem voltou a trazer questões sobre a ditadura e abordou temas como desigualdade de gênero, envelhecimento da população, história da Palestina, migração de judeus para o Brasil e racismo.

Os candidatos também tiveram que fazer uma redação com o tema “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”.

Veja no link: https://www1.folha.uol.com.br/amp/educacao/2023/11/enem-2023-confira-gabarito-extraoficial-do-primeiro-dia-de-provas.shtml