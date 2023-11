Cantor acreano Brunno Damasceno concorre no Prêmio Multishow nesta terça

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O sambista, cantor e compositor acreano Brunno Damasceno é um dos concorrentes na Categoria Brasil da 30ª edição do Prêmio Multishow, canal por assinatura do Grupo Globo.

O evento será realizado nesta terça-feira, 7 de novembro, e terá como apresentadores, a cantora Ludmilla, a atriz e apresentadora Tatá Werneck e o jornalista Tadeu Schmidt.

O prêmio é considerado um dos mais importantes da música nacional. Brunno Damasceno, reconhecido no Acre e com participações em outros festivais nacionais, disputa com outros 26 representantes de cada estado do país.

Neste domingo, 5, no Instagram, Brunno fez publicação convidando os acreanos para assistir o evento.

“Estou aqui para fazer um convite muito especial, estou muito feliz. No dia 7 de novembro eu vou estar no Prêmio Multishow da Música Brasileira. Estarei lá nessa festa, humildemente representando o nosso Acre com vários artistas nacionais, gente que fez a história da música brasileira”, disse.

Brunno concorre com o samba Consciência de Classe, de sua composição em parceria com Neto Coutinho. A escolha dos vencedores é pelo voto popular, no site do Multishow.

Nascido em família de músicos, Brunno Damasceno é de Tarauacá, mas mora em Rio Branco desde 1993. Influenciado pelos pais, começou sua carreira musical ainda criança, cantando em festivais de sua terra natal.