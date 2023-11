Polícia Federal ocupa a SEJUSP para monitorar Enem em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Polícia Federal está ocupando, neste domingo, 5, a sala do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria e Justiça e Segurança Pública do Acre, no centro da capital, para monitorar o primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio.

Homens da Polícia Federal ocupam o prédio da instituição de segurança, além de fazer rondas em locais de aplicação de provas. Segundo o Governo, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes participa da ação, que busca fiscalizar e garantir a aplicação das provas, que é o principal meio de acesso ao ensino superior do Brasil.

Neste sábado, 4, o Governo Federal informou que o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), contam com órgão federais, estaduais e municipais para garantir a segurança do Enem 2023. “Cada órgão atua dentro da sua atribuição legal”, disse o portal do Governo na internet.