Mototaxistas esperam lucrar até R$ 200 no primeiro dia de Enem em Rio Branco

Mototaxistas no centro de Rio Branco ainda aguardam pela correria dos últimos minutos desde primeiro dia de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para fechar o saldo do dia, mas consideram que em comparação com anos anteriores, as corridas têm sido menos solicitadas e o movimento ainda é baixo.

Márcio Albuquerque, que é mototaxista há 15 anos, disse que, em média, os profissionais conseguem faturar R$ 200 líquidos em dias de Enem. “Fica bom mesmo quando vai chegando perto de fechar os portões. Aí você vê correria. Infelizmente o brasileiro deixa tudo para a última hora”. O valor esperado, de faturamento, é o dobro de um dia comum. “Normalmente a gente consegue pôr ainda uns R$ 100 por dia, em dia de semana”.

Enquanto o movimento ainda é fraco, os profissionais que têm a preferência do público para as corridas rápidas, fazem uma “boquinha”.