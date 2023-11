Grupo leva mensagens de apoio, chocolate e caneta a candidatos do Enem

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um grupo com cerca de 10 acadêmicos de várias faculdades de Rio Branco se uniram no projeto “Desafiando o Enem” para levar mensagens de apoio aos estudantes. Neste domingo, 5, são aplicadas as provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com Junior Camilo, acadêmico de Fisioterapia e coordenador do projeto, o foco é levar otimismo aos candidatos. “Queremos mostrar que é possível conquistar sonhos”, comentou.

Entre as mensagens, estão: “Pensando em desistir? Lembre-se dos motivos que te fizeram chegar até aqui!”. O grupo também distribuiu chocolate e canetas aos postulantes aos cursos acadêmicos.