Estudantes da Cidade do Povo saem com 2h de antecedência para não atrasar no Enem

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Estudantes que chegam e partem do Terminal Central, em Rio Branco, para participar da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), neste domingo (5), se dizem satisfeitos com a qualidade do transporte público, que recebeu reforço para garantir que os candidatos do exame cheguem sem imprevistos em seus locais de prova.

Michele Pereira, de 18 anos, saiu do bairro Floresta para fazer a prova no Xavier Maia, reclamou de ter que se deslocar para o outro lado da cidade, mas disse que pegar ônibus não foi um problema. “Eu fico chateada de morar num bairro repleto de escolas e ter que me deslocar para o Xavier Maia, mas pelo menos o ônibus chegou rápido e não estava lotado”, comentou.

Três estudantes da Cidade do Povo afirmaram que apesar de dois ônibus estarem operando na rota, a demora de 40 minutos para embarque já é esperada e não é diferente dos dias da semana: “como a gente já prevê, pra não atrasar saímos de casa com duas horas de antecedência, então eu considero que está satisfatório, porque chegamos antes do esperado”.

Uma fiscal da Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, disse que todas as linhas da cidade estão em operação, mas não em quantidade igual aos dias de semana. “Estamos com reforço. Se precisar, tem ônibus para ser colocado à disposição”.