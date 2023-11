Após população tapar buracos, prefeitura diz esperar asfalto do governo para melhorar ruas

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Após moradores de Mâncio Lima (AC) comprarem material e tapar por conta própria os buracos de uma rua da cidade, a prefeitura do município se manifestou. Disse que está esperando asfalto do governo do Estado para melhorar as ruas da localidade.

A gestão destaca que já tem um levantamento das necessidades de melhorias das ruas, o que será feito por meio de parcerias com o Deracre. “Assim que as condições permitirem, será feito um trabalho bom e que dure. A gestão não está alheia aos problemas da cidade, mas não dá para fazer um trabalho que não resolve o problema, jogando dinheiro fora”, citou a assessoria de comunicação da prefeitura, que ressalta haver “politicagem” nas críticas à gestão.

A prefeitura também se manifestou com relação ao Ramal do Batoque, onde a recuperação foi feita com restos de material de construção. A gestão disse que concreto permitiu o trabalho paliativo no local.

“O nosso desejo e também do Governo do Estado, era de que já fosse um trabalho de recapeamento, porém, no momento as condições financeiras não permitem, cabendo agora uma solução emergencial em concreto. A prefeitura nunca se ausentou de suas responsabilidades e a gestão tem um levantamento de todas as necessidades de recuperação de ruas. A gestão tem trabalhado todos os dias na limpeza da cidade, construindo calçadas, iluminando as ruas”, disse a prefeita em exercício, Ângela Valente.