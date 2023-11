Alunos reclamam anúncio tardio de gratuidade no ônibus: “só compensa a não estudantes”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Estudantes que farão a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, 5, em Rio Branco, consideram que a gratuidade oferecida pelo Governo do Estado, em convênio com a Superintendência de Transporte e Trânsito de Rio Branco – RBTrans, no transporte público da capital, é ineficaz e foi anunciado tardiamente.

Apesar da medida ter sido anunciada como o resultado de compromisso com o estudante, candidatos entrevistados pelo ac24horas explicam que o benefício só é rentável aos não estudantes.

Macia Andréa, de 44 anos, estava com o filho na fila da Bilhetagem Eletrônica do Terminal Central quando descobriu que para obter a gratuidade para o estudante ir até o local da prova, precisa imprimir o número de cópias do cartão de inscrição correspondente ao número de passagens.

A impressão de um cartão de inscrição é o mesmo valor de uma passagem de estudante: R$ 1.

Outros dois estudantes estavam num quiosque no camelódromo quando descobriram o valor da impressão: “a gratuidade serviu para estudantes que têm impressora em casa, mas quem tem uma impressora em casa, teoricamente, não precisa de gratuidade e sequer pega ônibus. Mesmo que eu faça uma impressão e tire xérox, o valor da cópia é R$ 0,50, então de qualquer jeito eu vou ter que tirar dinheiro da carteira. É melhor usar o cartão de estudante, que é R$ 1 e posso repor só no fim do mês”, disse.

O anúncio da gratuidade das passagens de ônibus para estudantes inscritos no Enem foi anunciado pelo Governo do Estado somente na manhã desse sábado, 4. Na ocasião, o governador Gladson Cameli disse que “essa ação demonstra o compromisso do governo do Estado de Acre com a educação e o futuro dos jovens estudantes do estado”.

Já o secretário de Educação, Aberson Carvalho, afirmou que: “Cada estudante vai tirar cópias da inscrição em detrimento do valor da passagem que vai dar R$ 16 reais”, explicou. O gestor não levou em conta, no entanto, que o valor resultado de sua soma só seria realidade se estudantes pagassem o valor cheio da passagem, e não R$ 1. Além disso, soma de quatro passagens é R$ 14,00, e não R$ 16,00.

Já para não estudantes, que pagam R$ 3,50 em cada passagem, considerando que a impressão do comprovante de inscrição custe R$ 1 e a xérox a R$ 0,50, a economia em 4 viagens é de R$ 10,50.