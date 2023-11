Seis de oito foragidos de presídio são recapturados em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governo do estado do Acre divulgou uma nota na manhã deste sábado, 4, informando que seis de oito foragidos do Complexo Penitenciário de Rio Branco já foram recapturados.

Os detentos fugiram do Pavilhão P ao conseguirem fazer um buraco na cela e pularam o muro do presídio.

Conforme a nota assinada pelo presidente do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), Alexandre Nascimento, a polícia continua nas buscas pelos foragidos César Augusto Gomes de Souza e Cristóvão Silva da Rocha.

Leia abaixo a nota do IAPEN:

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), vem a público informar que, seis, dos oito foragidos do Complexo penitenciário de Rio Branco já foram recapturados.

A fuga dos detentos ocorreu na última quinta-feira, 2, por volta das 18h, quando oito presos conseguiram quebrar a parede da cela 13 do pavilhão P, formando um buraco, por onde alcançaram a área externa do pavilhão e pularam o muro da unidade para uma região de mata próxima.

As equipes de segurança ainda continuam as buscas por dois foragidos:

– César Augusto Gomes de Souza

– Cristóvão Silva da Rocha

Alexandre Nascimento

Presidente do Iapen/AC