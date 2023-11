Governo decide custear passagens dos mais de 24 mil estudantes que devem prestar Enem

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na manhã deste sábado, 4, o governador Gladson Cameli (PP) anunciou aos estudantes da rede estadual do Acre que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): transporte gratuito para os estudantes na ida e na volta dos dois dias de prova.

Segundo a gestão, o benefício se aplicará nos dois próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro. O objetivo é facilitar o acesso dos estudantes ao local de prova, garantindo que não enfrentem dificuldades para comparecer ao exame. “É importante apoiar a educação e proporcionar as condições ideais para os estudantes realizarem a prova com tranquilidade”, declarou.

Para ter acesso ao transporte gratuito, cada estudante interessado em aproveitar essa oportunidade precisará tirar quatro cópias da sua inscrição no Enem, dando acesso ao transporte para a prova na ida e na volta.

Além disso, toda a frota de 400 veículos da área de Educação do governo do Acre estará disponível e transportando todos os alunos no interior e zona rural, garantindo que também tenham fácil acesso para a realização de suas provas.

O chefe do executivo garantiu que a medida faz parte da valorização do governo junto a população. “Essa ação demonstra o compromisso do governo do Estado de Acre com a educação e o futuro dos jovens estudantes do estado”, comentou Cameli.

Ao ac24horas, o secretário de educação, Aberson Carvalho, disse que haverá um convênio junto com a RBtrans. “Cada estudante vai tirar cópias da inscrição em detrimento do valor da passagem que vai dá R$ 16 reais. Ao final a prefeitura repassa o valor gasto e a secretaria paga”, explicou.

Com informações da Agência de Notícias do Acre