Acre segue com tendência de aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O verão prolongado provocado pela falta de chuvas tem aumentado os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Acre. Tanto que o estado é apontado como um dos quatro do país com tendência de aumento de casos.

O último boletim da FioCruz., com dados referentes até o dia 29 de outubro, aponta que o Acre, com os estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo, são os únicos do país que possuem tendência de crescimento no número de casos. No caso do Acre, a tendência de aumento é de 95%.

O Acre na Região Norte é o único que tem tendência de crescimento da SRAG. Amazonas, Roraima e Pará estão no grupo de probabilidade de queda em 95%, Amapá tem expectativa de queda de 75%, enquanto Rondônia e Tocantins estão estáveis.

Os médicos dão algumas dicas importantes para tentar prevenir os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave:

Crianças com sintomas gripais, como tosse, coriza, congestão nasal, febre, dor de cabeça e dor de garganta, devem ficar em repouso, consumir alimentação balanceada, aumentar a ingestão de líquidos e evitar contato com os colegas.

Não leve a criança para a escola quando ela estiver doente, a fim de evitar a transmissão.

Mantenha atualizada a caderneta de vacinação das crianças.

Manter os ambientes bem ventilados;

Evita aglomeração, quando possível;

Higienizar as mãos com álcool em gel.