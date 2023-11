Rio Branco vai ampliar linhas de transporte público para 52 ônibus nos dias de Enem

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco elaborou um esquema especial para as linhas de transporte público que vão circular na capital nos próximos dois domingos, 5 e 12 de novembro, devido às aplicações da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

No total, os 52 ônibus estarão operando normalmente, o que muda é que a municipalidade estará ampliando a frota para que mais nove ônibus extras estejam de prontidão para atender aos usuários.

Serão três no Terminal Central, dois no Terminal Tucumã e um no Terminal da Baixada. Além disso, mais três ônibus estarão reservados na garagem, caso aumente a demanda.

Tendo em vista que o número de inscritos para o Enem 2023 no Acre chegou a mais de 23 mil pessoas, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a ideia é que o Município possa atender da melhor forma aos usuários que farão uso do transporte público para prestar a prova.

O superintendente da RBTrans, Benício Dias, aproveitou para destacar a importância das pessoas se atentarem ao horário da prova para não acabarem chegando atrasados no local.

“Acho válido ressaltar para que os prestadores do Enem se planejem para pegar o ônibus cedo para chegarem no local de prova pelo menos 1h30 antes porque por se tratar de um importante exame nacional, certamente o fluxo do trânsito também estará maior na cidade, o que poderá ocasionar um maior tempo de espera”.

Fonte: Ascom/Prefeitura de Rio Branco