Polícia Rodoviária Federal conclui Operação Transporte Escolar 2023 no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu no dia 1° de novembro, a Operação Transporte Escolar do Acre. Este ano, a operação contou com ações educativas e ostensivas, na intenção de conscientizar condutores de veículos escolares para evitar acidentes em rodovias federais.

De acordo com a instituição, as intervenções, que ocorreram entre 30 de outubro e 1° de novembro, ocorreram em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes do Acre e associações de transportadores de escolas.

Com apoio de equipes especializadas da PRF, as fiscalizações, dentre outras exigências legais, foram direcionadas para os equipamentos obrigatórios dos veículos, verificação da capacidade máxima de lotação e documentos de porte obrigatório para condutores de ônibus, micro-ônibus, vans, utilitários e camionetas. Ainda, conforme a programação, os resultados da Operação Transporte Escolar 2023 no Acre poderão ser divulgados a partir da segunda semana de novembro.

Com informações da assessoria da Polícia Rodoviária Federal.