Marina Silva e ministra dos Povos Indígenas devem chegar ao Acre neste sábado

As ministras de Meio Ambiente, Marina Silva, e dos Povos Indígenas, Sônia Guajará, devem chegar sábado, 4, a Cruzeiro do Sul, de onde irão partir para a Terra Indígena Puyanawa, em Mâncio Lima.

Lá, darão início a um projeto de R$ 35 milhões do BNDES, pelo Fundo Amazônia, em parceria com a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (Opirj).

Acompanhadas de representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), as ministras prometem assinar um projeto de R$ 35 milhões do fundo Amazônia para comunidades indígenas e extrativistas da região Juruá.

As ações serão desenvolvidas por meio da Opirj. A chegada da comitiva está prevista para 13 horas em Cruzeiro do Sul. Em seguida, vão para a Terra Indígena Puyanawa, Mâncio Lima. Às 17 horas, retornarão para Cruzeiro do Sul, onde embarcam para Brasília.

Ao ac24horas, o governo do Estado do Acre é a prefeitura de Mâncio Lima disseram não ter conhecimento da agenda das ministras no Estado.