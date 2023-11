Com temática de Halloween, Escola SESI faz aulão de pré-Enem a alunos do Novo Ensino Médio

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Um aulão de pré-Enem leve, descontraído, com alunos e professores fantasiados, e, principalmente, com muito aprendizado. Assim foi o evento realizado na última quarta-feira, 1º de novembro, pela Escola SESI, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC).

Voltado aos estudantes da 1ª 2ª e 3ª série do Novo Ensino Médio, o aulão teve como idealizadores os professores que atuam no PRÉ-ENEM da referida instituição. Segundo a professora Hellen Azevedo, que atua na área de Ciências da Natureza, o objetivo do aulão foi preparar os alunos para a importante prova, deixando-os tranquilos para que tenham um bom desempenho no exame.

“O primeiro aulão teve a temática de cinema e neste fizemos de Halloween, aproveitando a data. É um momento de trabalharmos, revisão, dar dicas e macetes para os alunos de uma forma divertida, dinâmica e descontraída. Das 16h às 22h, passamos conteúdos de todas as áreas e ainda fizemos um concurso de fantasias”, comentou Hellen Azevedo.

Aluna do 3º ano do Novo Ensino Médio, Waleska Maria de Lima Silva diz que o aulão foi uma oportunidade não só de revisar as matérias, mas também para conseguir ter um pouco mais de tranquilidade com as estratégias apresentadas pelos professores. “Espero conseguir uma nota de corte suficiente para conseguir ingressar no curso que pretendo, suprindo minha expectativa, dos meus pais e também da escola”, frisou.

Para a coordenadora pedagógica da Escola SESI, Fernanda Nóbrega, a expectativa é que os alunos tenham um excelente desempenho no Enem. “Passamos esses três anos preparando os nossos estudantes, seguindo as orientações da nossa proposta curricular do SESI e acreditamos que teremos bons resultados pelos investimentos realizados. É nossa primeira turma de 3ª série e acredito que todos eles estejam, sim, preparados para ingressar em instituições públicas ou privadas no ano seguinte”, afirmou.

Assessoria Sistema FIEAC