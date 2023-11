Seca do Madeira suspende doação de móveis e eletrodomésticos a alagados de Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A seca do Rio Madeira impede que parte dos móveis e eletrodomésticos do programa Recomeço, da Prefeitura de Rio Branco, chegue à capital do Acre. Assim, o prefeito Tião Bocalom decidiu suspender o programa que atende exclusivamente famílias afetadas pelas cheias ocorridas em 2023 no município.

“Em razão da seca do Rio Madeira, está atrasada a chegada, em Rio Branco, de parte dos produtos destinados às famílias beneficiadas pelo programa que foram adquiridos diretamente das fábricas e estão sendo transportados por balsas”, diz a prefeitura.

Coordenadora do programa, a Secretaria de Assistência Social diz que não há necessidade de que as famílias cadastradas tenham de procurar os Centros de Referência (CRAS), “pois tão logo a situação seja normalizada, as entregas voltarão a ser realizadas, conforme planejamento, mapeamento e cadastro do município”.