Cemitérios de Cruzeiro do Sul têm movimentação abaixo do esperado no Dia de Finados

Não foi intensa a movimentação nos cemitérios de Cruzeiro do Sul na parte da manhã deste Dia de Finados. No Cemitério São João Batista, região central da cidade, membros da Comunidade Batista atuaram acolhendo e consolando os visitantes e distribuindo água.

“Destinamos uma palavra, uma oração para as pessoas que necessitam desse apoio, principalmente porque observamos pessoas de idade, sozinhas, chorando ao visitar o túmulo dos entes queridos. E, no próximo ano, pretendemos montar equipes para irmos nos dois cemitérios da cidade”, destacou o pastor Alex Soares.

A professora Cleide Souza de Moraes, com a mãe, Dona Ieda, visitou o túmulo do marido e de um irmão. “Meu irmão morreu esse ano e minha mãe, que estava muito triste, depois que ouviu as palavras do pastor, ficou mais aliviada” contou.

No Cemitério Jardim da Paz, na Estrada da Olivença, o túmulo do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul e governador do Acre, Orleir Cameli, é um dos mais visitados neste Dia de Finados.

Além dos dois cemitérios de Cruzeiro do Sul, há outros onze nas vilas e zona rural do município.