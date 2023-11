Briga entre ‘trisal’ deixa cadeirante ferido após discussão no Skate Park, em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O cadeirante Edivanilson Araújo de Souza, 19 anos, foi ferido com um golpe de canivete na noite dessa quarta-feira, 1°, no Skate Park, situado no canal da Maternidade, em Rio Branco.

Ele relatou à reportagem ser homossexual e que mantém há cerca de 4 meses um relacionamento com um adolescente de 17 anos, conhecido como “De menor”. Edivanilson disse ainda que recentemente esse rapaz que é seu marido decidiu formar um trisal acrescentando, uma adolescente também de 17 anos. Desde então, os três dividem o mesmo apartamento.

No início da noite de ontem, o “trisal” resolveu passear na praça do Skate Parque quando Edivanilson e seu marido começaram uma discussão, supostamente, por causa da outra companheira. O marido teria pegado um canivete e, em momento de raiva, desferiu um golpe que atingiu o dedo de Edivanilson e em seguida fugiu do local.

Populares viram o cadeirante sangrando e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Edivanilson ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável. Após uma 1h no hospital, a vítima pegou alta médica.

A Polícia Militar foi acionada e realizou busca na região em busca de prender o marido de Edivanilson, mas ele não foi encontrado.