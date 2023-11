Alysson e Bocalom visitam túmulos de familiares e participam de missa na Capital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Por Saimo Martins e Whidy Melo

O secretário de governo e pré-candidato à prefeitura de Rio Branco, Alysson Bestene, compareceu ao túmulo da mãe, Antonieta Bestene, no cemitério Morada da Paz, na capital acreana, na manhã desta quinta-feira, 2.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou da missa do Dia dos Finados no cemitério São João Batista, e contou ao ac24horas que deve visitar o túmulo de seu filho no município Acrelândia no período da tarde.

Alysson chegou ao local acompanhado da esposa e do filho. Segundo ele, a matriarca da família faleceu em decorrência da COVID-19 em 2021. “Eu ainda estava na secretaria de saúde. Foi uma perda inestimável, mas temos que seguir a vida”, declarou.

Lá, aproveitou para acender dois mastros de velas e recebeu palavras de conforto de populares ao redor da sepultura.

O filho de Bocalom, Sebastião Bocalom Rodrigues Júnior, morreu aos 12 anos, vítima de leucemia, em 1994, após um ano e quatro meses de luta contra a doença. “Eu tenho minha esposa e meu pai, enterrados em Araguari, que estão sendo visitados por minhas filhas e neta. Sempre que eu vou lá eu visito. Eu vim aqui para abraçar os amigos na missa, mas na parte da tarde vou fazer uma visita ao meu filho, que Deus levou”, disse Bocalom.