Suspeito de atropelar e matar mulher no Bujari é preso e indiciado por homicídio doloso

A Polícia Civil do Bujari cumpriu na manhã desta quarta-feira, 1º, mandado de prisão preventiva contra o suspeito de ter atropelado e matado Sara Maria dos Santos Moura, de apenas 25 anos. O acidente ocorreu no dia 25 de setembro deste ano, na BR-364, na entrada do município.

No momento do acidente, o suspeito, identificado apenas como Gilberto, estava conduzindo uma camionete e a vítima, uma motocicleta. A camionete teria invadido a pista contrária e colidiu de frente com Sara, que veio a óbito no mesmo instante. O motorista fugiu, sem prestar socorro.

O Delegado da Polícia responsável pela investigação, Bruno Coelho Oliveira, instaurou o Inquérito Policial e, após 30 (trinta) dias, finalizou a investigação, sendo o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário.

Gilberto foi denunciado por três crimes: homicídio doloso qualificado pelo meio cruel, omissão de socorro e embriagues ao volante.

Nesta quarta, a justiça atendeu o pedido de prisão preventiva e o acusado foi preso pela Polícia Civil.