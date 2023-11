Significado do número 13: mitos e verdades sobre o número

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Qual o significado do número 13? O número vem sendo associado a uma série de mitos e superstições ao longo da história, muitas vezes considerado como um número de má sorte em várias culturas.

Seja no número de uma casa, no cassino ou até mesmo em uma contagem simples de pessoas, o número sempre se destaca e cria um ambiente místico ao seu redor. Mas afinal, onde surgiram essas histórias? Tudo isso é real?

Uma das maneiras pelas quais o número 13 se tornou um mistério e azarão foi através da associação com a sexta-feira 13. Frequentemente vista como um dia de má sorte em muitas culturas ocidentais.

A primeira sexta-feira 13

As origens dessa superstição variam de povo para povo, mas algumas teorias apontam para a perseguição dos Cavaleiros Templários, que supostamente culminou em uma sexta-feira 13 de outubro de 1307.

A Ordem dos Cavaleiros Templários, influente na Idade Média, enfrentou perseguição da Igreja Católica e autoridades seculares devido a acusações de heresia e crimes, resultando em sua prisão em massa e dissolução.

O 13º não convidado

Outra explicação para a origem do medo ao redor do número vem da mitologia nórdica. Balder, o deus da luz e da pureza, foi morto por Loki, o deus da trapaça e da maldade, durante um banquete em Valhalla (a morada dos deuses).

O banquete era composto por 12 pessoas e Loki ao entrar de forma sorrateira tornou-se o 13º integrante, conseguindo assim matar Balder e instaurar o caos em Valhalla.

O traidor na última ceia

A Última Ceia de Jesus com seus apóstolos é frequentemente apontada como uma origem das superstições em torno do número 13, já que Judas Iscariotes, o traidor, era o 13º convidado à mesa.

O medo que ultrapassa superstição

O medo do número 13, para algumas pessoas é algo tão forte, que culmina em uma fobia chamada Triskaidekafobia. Muitas pessoas evitam o número 13 sempre que possível, seja em andares de edifícios com esse número ou em datas com o dia 13.

A fobia pode ser algo paralisante, o que faz com que pessoas deixem de ir ao trabalho, eventos importantes e até mesmo sair de casa, por acreditarem firmemente que algo terrível acontecerá.

São muitos mitos sobre qual o significado do número 13, mas o que sabemos de fato sobre esse número?

Verdades sobre o número 13

O número 13 é um número primo, o que significa que ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo sem deixar restos. Primos desempenham um papel importante na matemática por serem a ideia chave por trás dos sistemas de criptografia do mundo moderno.

Em sua essência, ele é neutro em termos de conotação positiva ou negativa. Seu significado é principalmente subjetivo e influenciado por superstições culturais.

Além disso, o número 13 é comum na vida cotidiana, muitas vezes passando despercebido. Ele também marca o início da adolescência, simbolizando a transição da infância para a idade adulta, e é o número atômico do alumínio, amplamente utilizado por todos.

Repleto de mitos e superstições, o número 13 permanece como um enigma cultural. Seu status ambivalente é uma demonstração da complexidade das crenças humanas.

As histórias que o cercam, das perseguições dos Templários à mitologia nórdica, adicionam camadas de mistério à sua aura. No entanto, sua sutil presença na vida cotidiana, revelam uma face neutra quanto ao significado do número 13.