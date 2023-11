Progressistas do Bujari se reúnem e decidem por candidatura própria

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Com a chegada do ano das eleições municipais, os partidos começam, tanto na capital quanto no interior, a tomar decisões sobre composições e candidaturas próprias em todos os municípios.

No Bujari, município mais próximo da capital, Rio Branco, a novidade vem do Progressistas, partido que tem como presidente municipal, a recém-empossada Secretária de Assistência Social do governo, Zilmar Rocha.

Em reunião nesta semana, com a presença de representantes do gabinete da vice-governadora e da Secretaria de Governo (SEGOV), o partido decidiu que apresentará candidato majoritário para disputar a prefeitura do município.

A possibilidade do partido lançar uma candidatura própria joga um “balde de água fria” no atual prefeito, Padeiro, que, tem uma relação amistosa com o governador Gladson Cameli, é candidato à reeleição e contava com o apoio do PP.

Apesar da decisão pela candidatura majoritária, quem será o candidato ainda é uma decisão futura, mas o escolhido será um dos três vereadores do PP no município: James Mourão, Eliane Rosita ou Aparecida Rocha.