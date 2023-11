Ministério da Saúde chega ao Acre para avaliar doenças diarreicas agudas no Juruá

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) analisa com o Ministério da Saúde (MS), em Cruzeiro do Sul, o cenário das doenças diarreicas agudas no Vale do Juruá, com o objetivo de fortalecer as ações de enfrentamento do agravo neste período de seca extrema dos rios.

Segundo o gestor da Sesacre, Pedro Pascoal, a Força Nacional do MS veio ao estado para auxiliar com a dinâmica assistencial. “Toda situação climática gera agravos e, a partir disso, atuamos para informar e conscientizar a população sobre os cuidados necessários. Neste caso, as atenções devem ser voltadas à alimentação e hidratação”, enfatiza Ana Beatriz Souza, diretora de Redes e Vigilância da Sesacre.

Na região, a Sala de Situação em Saúde atua para apontar agravos e criar ações de enfrentamento. Por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) de Cruzeiro do Sul, foram emitidos alertas epidemiológicos sobre as doenças diarreicas em crianças indígenas e, a partir deles, solicitado apoio da União para ampliação e melhoria dos serviços de Saúde destinados aos povos originários que habitam o Juruá.

“O acesso às terras indígenas locais pelos rios dificulta com a estiagem. Diante disso, apresentamos ao MS nossas dificuldades e pedimos apoio logístico, que se dará por meio de transporte aéreo e outros benefícios. É uma união de forças para enfrentar essas dificuldades”, ratificou Diani Carvalho, coordenadora regional de Saúde.

Fonte: Agência de Notícias do Acre