Mais de 40 quilos de drogas são apreendidas ao serem levadas do Juruá à Capital

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Forças de segurança apreenderam nessa terça-feira, 31, cerca de 41 quilos de drogas na BR-364, no trecho entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. A pasta base de cocaína estava escondida nos pneus de uma caminhonete que seguia pela rodovia, sendo necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para retirá-la.

A ação das polícias Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Penal, se deu por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO/AC.

A ocorrência se iniciou no período da tarde e perdurou até o fim da noite de terça-feira. Quando a droga foi encontrada, o condutor da caminhonete recebeu voz de prisão e foi levado para a Superintendência da Polícia Federal no Acre, em Rio Branco, para a lavratura do auto de prisão em flagrante.

ASSISTA AO VÍDEO: