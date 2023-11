Governo estipula prazos de encerramento do exercício financeiro de 2023 no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governo do Acre publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 1º, decreto que disciplina as e organiza as contas públicas para o encerramento do exercício financeiro do ano.

O documento orienta os gestores públicos em relação às questões orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais e se destina a todos os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e incluídas as entidades autárquicas e fundacionais, as empresas públicas dependentes, as sociedades de economia mista e os fundos especiais.

Alguns prazos, por exemplo, se esgotam já neste mês de novembro, como concessões e pagamentos de recursos a título de suprimento de fundo que só vai até o próximo dia 14 e também as solicitações de abertura de créditos adicionais, suplementações e anulações orçamentárias para reforço de dotações que se mostrarem insuficientes para o atendimento das despesas previstas que podem ser solicitadas até o dia 24. Emissão de notas de empenho só podem ser emitidas até o último dia deste mês.

Veja o decreto completo e as datas limite: