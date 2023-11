“Desafetos” à mesa: audiência com Padilha reúne opostos da política acreana em Brasília

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli se reuniu com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, em audiência nesta terça-feira, 31, em Brasília, conforme foi destacado nos principais sites noticiosos do estado. O que não foi destacado, nem pelos veículos privados e muito menos pela imprensa oficial é que para que o encontro se efetivasse houve a intermediação de petistas de carteirinha.

Isso ficou claro na postagem do coordenador do escritório estadual do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Acre, Cesário Braga. Em postagem no Instagram em que aparece à mesa, junto com o ministro e o governador do Acre, a deputada federal Socorro Neri e o ex-senador Sibá Machado (Alysson Bestene não aparece na foto, mas tudo indica que está na cena), Braga disse o que segue, em síntese:

“Ajudar a estabelecer relações institucionais entre o governo do Acre que melhore a vida da população do Acre é mais uma tarefa que temos assumido no governo do presidente Lula, o @governo.acre e o @governodobrasil. Que melhore a vida da população do Acre é mais uma tarefa que temos assumido no governo do presidente @lulaoficial contando sempre com a ajuda do meu companheiro @sibamachado. Agradeço ao ministro @padilhando, que nos recebeu no Palácio do Planalto e, principalmente, ao governador @gladsoncameli e deputada federal @socorro_neri , que têm colocado as diferenças políticas pretéritas de lado e pensando no que é melhor para o Acre na construção futura! Agradeço tbm ao secretário @alyssonbestene e ao assessor especial @mechamomatias, que acompanharam essa agenda importante de unidade.”

Gladson, por sua vez, fez registro, também no Instagram, sobre a agenda, mas não mencionou os petistas, apenas a deputada Socorro Neri.

“Hoje fomos recebidos pelo ministro de @relacoes.institucionais, Alexandre Padilha, e pelo secretário adjunto de Assuntos Federativos da Presidência da República, @margonarimarcos. Ao lado da deputada @socorro_neri, tratamos do apoio do @governodobrasil ao @governo.acre para a conclusão de obras e outras ações para beneficiar o povo acreano”, publicou Cameli.

À estatal Agência de Notícias do Acre, Gladson ressaltou a importância do encontro com Padilha.

“O governo do Estado precisa do apoio do governo federal para concluir todas as obras de infraestrutura nas áreas de saúde, educação e segurança, entre outras”, disse o governador, que também pediu apoio para a execução do novo projeto das BRs 364 e 317, além de outras melhorias para o Acre.