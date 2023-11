Bombeiros fazem parto de emergência na casa de mulher grávida de gêmeos em Feijó

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Na madrugada desta quarta-feira (1), por volta das 00h, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) foi acionada para uma ocorrência de extrema urgência: o transporte de uma gestante de gêmeas até a maternidade do município de Feijó, localizado no interior do estado.

Os bombeiros prontamente se deslocaram até o bairro Genir Nunes após receberem o chamado. No entanto, durante o trajeto, receberam informações cruciais: a gestante, uma jovem de 22 anos, já estava em trabalho de parto e precisava urgentemente do auxílio da equipe.

Ao chegarem à residência, os bombeiros se depararam com a gestante em trabalho de parto, deitada no sofá, em uma situação delicada, já que um dos bebês encontrava-se em apresentação pélvica, o que resultou em complicações, com seus ombros e cabeça presos no nível dos ossos da pelve da mãe.

Com a experiência e treinamento, a equipe dos bombeiros iniciou imediatamente os procedimentos padrões para o parto. Com habilidade e destreza, conseguiram com sucesso realizar a retirada do primeiro bebê, tomando os devidos cuidados e dando início ao parto do segundo bebê, que nasceu sem complicações significativas.

Os bombeiros realizaram o corte dos cordões umbilicais e garantiram o transporte seguro das duas crianças, juntamente com a mãe, até a maternidade. Um esforço conjunto que resultou na entrega das gêmeas com vida, proporcionando um desfecho positivo para essa situação desafiadora.

A ação rápida e precisa dos bombeiros foi fundamental para garantir a segurança e a saúde da mãe e das recém-nascidas, demonstrando o compromisso e a habilidade da equipe diante de emergências como essa.

Com informações da assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Acre