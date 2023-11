Bocalom apresenta protótipo de casa que deve aliviar crise de habitação em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, apresentou nesta quarta-feira, 1, a primeira casa montada do Programa 1001 Dignidades. O protótipo levou duas semanas para ser montado e sofreu ajustes para adequações dos espaços e melhorias.

Segundo Bocalom, o projeto pretende ser a grande marca da gestão e deve aliviar o problema habitacional no Acre: “Muitos dos que irão receber essas casas nunca tiveram uma moradia digna, moravam em cima de esgoto ou em outros locais inapropriados. Agora, terão direito a uma casa com dois quartos, banheiro, em locais com saneamento básico e toda a infraestrutura”, disse.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, as casas serão montadas em terrenos no primeiro e segundo distrito da capital. Todos os locais receberão segurança por videomonitoramento.

As casas de 42m² possuem sala e cozinha integrada, dois quartos e banheiro. As janelas são em vidro blindex temperado. Para melhor conforto de seus ocupantes, o telhado será revestido com uma tinta que diminui em 30% o calor recebido. O piso será revestido com cerâmica no banheiro e nos demais cômodos, com tinta epóxi.

ASSISTA AO VÍDEO: