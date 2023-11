Socorro Neri acompanha Gladson em audiência com ministro Padilha, das Relações Institucionais

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A deputada Socorro Neri(PP)-juntamente com o secretário de Governo, Allisson Bestene-acompanhou, nesta terça-feira(31)o governador Gladson Cameli em audiência,no Palácio do Planalto, com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Em pauta, o estreitamento de relações entre o Governo do Estado e o Governo Federal. Segundo o governador, “O Acre precisa do Governo Federal para concluir suas obras de infraestrutura nas áreas de educação, saúde, estradas e outros setores”. De acordo com a deputada, ”foi uma conversa extremamente proveitosa e oportuna para ambas as esferas de administração”.

Na reunião, o governador acreano reafirmou ao ministro Padilha a necessidade que o Governo Federal reveja as perdas que os governos estaduais tiveram durante os últimos meses com a diminuição do FPE(Fundo de Participação dos Estados). “A gente precisa que o Estado, com seus compromissos e planejamento, tenha este alinhamento”. Para Neri, a solicitação do governador, “foi de extrema importância, uma vez que o FPE é essencial para as finanças do Estado”.

O governador acreano salientou ainda que o Governo Federal, naturalmente, quer o reconhecimento do Governo do Estado nas parcerias que forem feitas, “como estão sendo feitas”. E lembrou a parceria na inauguração da sede do IFAC (Instituto Federal do Acre). O objetivo, conforme o Governador, é ampliar essas parcerias. “Eu parto do princípio que juntos a gente vai poder trabalhar mais em prol das pessoas e tentar resolver os problemas mais rápido”, assegurou o governador.

Receptividade/Gratidão

Por fim, Cameli ressaltou a receptividade do ministro. Segundo o governador, “é a pessoa que é aliada ao presidente da República, que conversa com os governadores e com todos os Poderes”. Na audiência, Cameli disse ter reafirmado a gratidão que tem com o Governo Federal, e, ao mesmo tempo, solicitou também o apoio “para que a gente possa, quanto antes, iniciar a execução do novo projeto das BRs 364 e 317 e outras obras de melhoria em áreas de interesse da população”. Para a deputada Socorro Neri, a audiência marcou um novo passo nas relações entre o Governo do Acre e Federal, “o que só pode resultar em benefícios e proveito real para toda a população acreana”.