FAB e Polícia Civil buscam pistas de causas do acidente que matou 12 pessoas no Acre

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Investigadores do 7° Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VII) e também da Polícia Civil estiveram no local do acidente com o avião Grand Caravan 208B que vitimou 12 pessoas no último domingo, 29, em Rio Branco (AC).

As equipes chegaram a Rio Branco na noite de ontem (30) e iniciaram a coleta de dados no local do impacto nesta manhã de terça-feira (31). Por volta das 11h30, os investigadores saíram em direção ao Aeroporto Plácido de Castro, ponto de partida do voo, em busca de documentos que deem pistas sobre o que causou a tragédia.

Ninguém quis falar com a reportagem, mas a assessoria de imprensa da Aeronáutica disse ao ac24horas que a conclusão das investigações “terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”. Em investigações semelhantes, o laudo preliminar é divulgado em até 30 dias após o início da investigação, mas nem sempre apresenta conclusões.