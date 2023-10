Curso de Direito da Ufac recebe nota 5 em avaliação do Enade

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta terça-feira, 31, portaria que apresenta os resultados do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2022, onde as quatro principais instituições de ensino (IES) do Acre se submeteram ao processo que avalia a qualidade dos cursos em todo o Brasil.

De acordo com os números, a Universidade Federal do Acre (Ufac), o Centro Universitário Uninorte (Uninorte), o Centro Universitário U:VERSE (que já encerrou suas atividades nos últimos meses) e o Centro Universitário Estácio Meta foram as IES avaliadas.

Em relação ao Acre, o curso de Direito da Ufac – Campus Rio Branco – repetiu a nota da edição passada, com resultado 5. O de Cruzeiro do Sul, também da instituição federal, obteve nota 4. Também da Ufac, o curso de Psicologia sofreu queda significativa. No penúltimo Enade, adquiriu nota 5, mas caiu para 3 neste último exame.

Em 2022, o Enade avaliou os cursos vinculados ao Ano III do ciclo avaliativo do exame: bacharelado das áreas de administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, psicologia, publicidade e propaganda, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo. Também foram avaliados os cursos superiores de tecnologia das áreas de comércio exterior, design de interiores, design gráfico, design de moda, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão pública, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais.

“Além dos resultados nas provas, o Enade, por meio do Questionário do Estudante, permite traçar o perfil socioeconômico dos estudantes avaliados. A informação contextualiza os resultados da prova e pode ajudar na definição de políticas públicas e guiar melhorias das próprias instituições e dos cursos. A orientação do Inep é que as instituições se apropriem dos dados para melhorar seus processos pedagógicos”, diz a portaria do MEC.