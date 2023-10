Projeto Cidadão abre inscrições para Casamento Coletivo em Brasiléia

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Por meio do Projeto Cidadão, o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), abriu nesta segunda-feira, 30, as inscrições para mais uma edição do Casamento Coletivo.

Desta vez, a famosa ação cidadã da Justiça acreana vai acontecer na cidade de Brasiléia. A cerimônia civil será no dia 2 de dezembro. Em local e horário a serem definidos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de novembro, das 8h às 14h, no Fórum de Brasiléia, situado Avenida Geny Assis, bairro Centro. Estão sendo ofertadas 100 vagas.

Confira a documentação exigida:

– Noivos solteiros: Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia) e cópia do título eleitoral

– Noivos divorciados: Certidão de Casamento original com Averbação do Divórcio (legível sem rasura), cópia do processo ou sentença do divórcio (parte referente à partilha de bens), comprovante de endereço, RG e CPF (original e cópia)

– Noivos menores de idade (entre 16 e 18 anos incompletos): Certidão de Nascimento original (legível e sem rasura), comprovante de endereço, presença dos pais portando RG e CPF (original e cópia). Em caso de responsáveis falecidos, apresentar Certidão de Óbito. Em caso de pais ausentes, apresentar consentimento por escrito do responsável.

Com informações do Portal do TJAC.