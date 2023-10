No Acre, criminosos usam programa do governo para aplicar golpe; saiba como evitar

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) emitiu um documento na última semana chamando atenção para um problema, e pediu um alerta sobre a situação. Sites e links fraudulentos estão fazendo uso do nome do Programa Voa Brasil para capturar dados pessoais.

Diante do monitoramento da denúncia recebida, vários anúncios foram identificados e estão sendo apurados pela Senacon para que de forma imediata, identificadas as irregularidades, sejam adotas as medidas cautelares cabíveis, com a instauração de processo administrativo sancionador.

O Programa, é iniciativa do governo federal, e tem o objetivo de promover passagens aéreas com custo reduzido, e está ainda em fase de ajuste final e não tem regras definidas para participação. O documento emitido pela Senacon destaca ainda que o governo federal e o Ministério dos Portos e Aeroportos não estão realizando cadastro, nem solicitando valores para inclusão no programa.

Para evitar que o consumidor acreano caia neste tipo de fraude, o Procon/AC separou algumas dicas que devem ser observadas:

1. Confira a reputação da empresa

A reputação de uma empresa fala muito acerca dela mesma. Verifique no site do Procon se há reclamações registradas sobre o Programa.

2. Esteja atento aos links

A única forma de se cadastrar no programa Voa Brasil e ter acesso às passagens aéreas por intermédio do aplicativo disponibilizado pelo governo federal. Desse modo, não deve-se clicar em links disponibilizados em sites, redes sociais, e-mail ou SMS. Se receber publicações patrocinadas, verifique atentamente se o link é verdadeiro, pois os golpistas costumam criar sites com grafia e identidade visual semelhantes aos verdadeiros.

3. Não realize pagamentos

De acordo com todas as informações divulgadas até o momento pelo Ministério de Portos e Aeroportos, os consumidores que têm interesse em adquirir passagens aéreas por meio do programa Voa Brasil deverão se cadastrar no aplicativo disponibilizado pelo governo federal e indicar o percurso que desejam realizar. A partir daí, o próprio sistema apresentará as passagens e datas disponíveis. Para se cadastrar e usufruir do serviço, não haverá nenhum tipo de cobrança, sendo assim, o consumidor deverá arcar unicamente com o custo das passagens.

4. Não conceda dados pessoais

É indispensável não fornecer nenhum tipo de dado pessoal ou de contato, pois essas informações podem ser utilizadas pelos golpistas para falsificações e solicitação de serviços financeiros.

5. Caí no golpe do Voa Brasil, o que fazer?

Sugere-se que o consumidor que caiu no golpe referente ao programa que o mesmo registre imediatamente o boletim de ocorrência e realize uma reclamação contra a empresa no Procon/AC. A vítima pode apresentar queixa contra o CPF ou CNPJ que recebeu o dinheiro.

Em seguida, o consumidor deve entrar em contato com o banco responsável pela gestão do cartão de crédito utilizado, para também registrar a denúncia e solicitar o estorno do cartão. Se o pagamento foi efetuado via Pix, o estorno da quantia pode ser mais difícil, mas cabe apresentar as provas e verificar a possibilidade junto à instituição.

A presidente do Procon/AC Alana Albuquerque ressalta que “É muito importante que o consumidor esteja atento as dicas do Procon/AC para não cair em nenhum golpe ou seja vítima de fraudes. Caso seja vítima, faça um boletim de ocorrência imediatamente para comprovar a fraude. Lembre-se de anotar todos os protocolos e guardar os documentos que podem ser usados como provas”.

Caso o cidadão receba qualquer mensagem vendendo passagens ou solicitando o preenchimento de cadastros, pode realizar a denúncia por meio dos canais de atendimento do Procon que estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, pelo Disque Denúncia 151, pelo telefone 3223-7000, pelo e-mail: [email protected] e pela plataforma de atendimento online: consumidor.gov.br.

Com informações da Agência de Notícias do Acre