Indígena é baleada por PM durante briga com terçado em Santa Rosa do Purus

Duas indígenas da etnia Kulina brigavam nessa segunda-feira, 30, no município de Santa Rosa do Purus (AC), quando uma feriu a outra com um terçado. De acordo com testemunhas, quando a Polícia Militar chegou ao local e pediu para a agressora baixar o terçado, ela teria partido para cima da guarnição. Com isso, um dos policiais atirou na perna da indígena.

As indígenas foram levadas para o Hospital da Família em viaturas da Polícia Militar e outra caminhonete oficial. Inicialmente, havia a informação de que a indígena baleada na perna seria transferida para Rio Branco, o que não aconteceu.

O atual comandante da Polícia Militar de Santa Rosa, que não se identificou, disse que não está autorizado a dar entrevista.