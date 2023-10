Especialista em câncer de mama, médica tira dúvidas e revela hábitos que contribuem para a doença

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Programa da Jô – Edição Podcast, desta segunda-feira, 30, trouxe informações importantes acerca da saúde da mulher. A convidada da noite, médica mastologista do Hospital de Amor em Rio Branco, Dra. Laís Bulsoni, tirou dúvidas e esclareceu a audiência sobre o câncer de mama.

Laís Bulsoni ressaltou a unidade hospitalar do Hospital do Amor é uma filial com a mesma qualidade do hospital de Barretos, em São Paulo. “Os equipamentos têm as mesmas tecnologias, os profissionais têm o mesmo treinamento”, disse a mastologista. Tanta qualidade a apesar de ter acesso gratuito, nem sempre o hospital é lembrado pela população.

“A incidência do câncer de mama tem aumentado vertiginosamente. A projeção é que nos próximos anos o câncer aumente em até 10%. A mudança no estilo de vida, os hábitos, tem piorado nos últimos anos. As mulheres amamentam menos em quantidade e por menos tempo, às vezes engravidam depois dos 30 anos (o que aumenta as chances do câncer da mama). A nossa preocupação é para que as mulheres façam o exame preventivo, já que quando descoberto na fase inicial este câncer tem 98% de chance de cura. Por isso, faço o apelo para procurarem o Hospital de Amor, é gratuito e o atendimento é de qualidade”, disse Laís Bulsoni.

A mamografia, por muitas vezes temida, é o único exame de confiável para o diagnóstico precoce. Associado a este temor, mulheres com próteses mamárias tem receio de “estragar” o silicone durante o aperto da mamografia. Para desmitificar o assunto, Laís informa que o aperto do aparelho de mamografia no seio da mulher é necessário para melhorar a visualização do raio-x, e quanto a mulheres com próteses mamárias, a profissional consegue realizar uma manobra para a realização do exame sem complicações e não há risco de “estragar” as próteses.

Ao contrário do senso comum, que acredita que o risco de câncer de mama é somente para pessoas associadas por parentesco a pessoas que já tiveram a doença, Laís Bulsoni alerta: “90% das pessoas que desenvolvem a doença não tem qualquer relação de parentesco com pessoas diagnosticada”.

Saiba muito mais sobre o exame de diagnóstico de câncer de mama, os fatores contribuintes e como funciona o Hospital de Amor no Acre assistindo à entrevista completa: