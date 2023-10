CENIPA garante investigar acidente que matou 12 pessoas no Acre no menor prazo possível

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O Sétimo Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VII), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), localizado em Manaus (AM), afirmou que deverá apurar as causas que pode ter ocasionou a queda do avião que matou 12 pessoas próximo ao Aeroporto Internacional de Rio Branco nesse domingo, 29.

De acordo com a reportagem do G1 Amazonas, a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes.

A Aeronáutica enfatiza que para a investigação “serão utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado. Que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação de indícios, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo”, explica.

As Forças Armadas destacam que o CENIPA tem o objetivo de investigar as ocorrências aeronáuticas, de modo a prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram.

Acerca do acidente trágico, o Governo do Acre revelou que estavam no avião 12 pessoas, sendo dez passageiros, nove adultos e uma bebê, e dois tripulantes, piloto e copiloto, que estavam na aeronave. Do total, quatro pessoas eram do município do Envira e seis de Enunepé, também no Amazonas.

Fonte: G1/Amazonas