Carreta com piche pega fogo no pátio da EMURB, em Rio Branco

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Uma carreta carregada de piche-asfalto na forma líquida-, foi consumida pelas chamas na madrugada desta segunda-feira, 30, no Pátio da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb), situado no bairro Distrito Industrial.

De acordo com relatos de testemunhas, o caminhão havia acabado de chegar ao pátio da Emurb, carregado com a substância e passava por um processo de aquecimento por meio do fogo. Esse procedimento visava transferir o produto químico da carreta para os tanques de armazenamento, destinados ao uso na fabricação da massa asfáltica de Rio Branco.

O piche sofreu um superaquecimento, resultando em seu transbordamento e derramamento sobre os pneus da carreta, dando origem a um incêndio. Os Bombeiros Militares foram acionados e, com prontidão, chegaram ao local para conter as chamas em questão de minutos, evitando que o fogo se espalhasse para a parte do prédio da Emurb.