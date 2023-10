Acreano é campeão na categoria geral do Classic Physique no Mr. Olympia Brasil Expo 2023

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

Destacando-se como um celeiro de talentos no fisiculturismo, com o maior nome brasileiro na modalidade, Ramon Dino, se preparando para desafiar o tetracampeão canadense, Chris Bumstead, em novembro, em Orlando, nos Estados Unidos, o estado do Acre teve mais uma grande vitória neste último domingo (29), com Everson Costta conquistando a categoria geral do Classic Physique no Mr. Olympia Brasil Expo 2023, em São Paulo (SP).

Com 30 anos de idade, o acreano Everson Costta é do município de Plácido de Castro, no interior do estado, e está no esporte profissional há apenas um ano, mas já demonstrou um nível de condicionamento surpreendente para um competidor que acabou de ingressar no cenário profissional.

A vitória no Mr. Olympia Brasil concedeu Everson a oportunidade de representar o país no Mr. Olympia mundial em 2024, ao lado de ícones como o conterrâneo Ramon Dino e Chris Bumstead, segundo material publicado pelo Portal Terra. Dino, inclusive, foi campeão do Mr. Olympia Brasil em 2018.

“Assim como Ramon, ganhei a vaga para disputar o Mr. Olympia mundial no próximo ano. Sou um acreano do ‘pé rachado’ e vou levar o nome do meu estado e do meu país para o mundo todo. No próximo ano, estarei competindo nos EUA ao lado deles”.

A categoria de Classic Physique é atualmente uma das mais prestigiadas no mundo do fisiculturismo, atraindo salários milionários e patrocínios para os atletas de elite. Embora tenha enfrentado desafios financeiros, Everson Costta provou que a determinação e o esforço podem superar qualquer obstáculo.

O Mr. Olympia Brasil Expo 2023 contou com mais de 1.300 fisiculturistas de diversas idades, competindo em várias categorias, incluindo Women Physique, Figure, Wellness, Bikini, Bodybuilding e Men’s Physique. Mais de 23 mil pessoas estiveram presentes no local, um aumento de 20% em relação ao ano anterior.

Com informações do Portal Terra.