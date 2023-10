Testemunha de acidente diz que som de explosão de avião parecia forte trovão: “vimos fogo”

Receba notícias do Acre no grupo de WhatsApp do ac24horas. ENTRE NO GRUPO

O acidente com o monomotor prefixo PPT-MEE da ART Táxi Aereo, próximo à cabeceira da pista do aeroporto de Rio Branco, que vitimou os 12 ocupantes da aeronave, deve deixar marcas profundas na lembrança de amigos e familiares das vítimas, mas também em quem de alguma forma testemunhou a tragédia. Adilson Zanella, morador da capital, tentou visitar a cena do acidente onde três das vítimas eram seus amigos.

“Conhecia três ocupantes do avião, que morreram. Eu mesmo viajei neste mesmo avião no início do mês, uma tragédia”, contou o homem à reportagem, abalado. Depois de andar cerca de 2km de pasto ao lado da família, o homem desistiu ao perceber que teria que cruzar uma região de mata fechada.

Manoel Pereira da Costa disse que ainda dormia quando foi acordado pelo barulho de uma explosão e o grito da esposa, que apontou fogo na mata próxima ao pasto: “Não sabíamos o que era, mas pareceu o estrondo de um trovão. Vimos fogo, nos preocupamos se incendiaria o pasto. Vinte minutos depois as pessoas começaram a ligar dizendo que um avião tinha caído, pessoas chegavam pensando que o acidente tinha sido aqui perto de casa”, contou.

